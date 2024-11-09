Taşımalı eğitim engeline müfettiş bahanesi

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) tasarruf tedbirleri adı altında ortaöğretimde taşımalı eğitimi kaldırmasına yönelik tepkiler sürerken Bolu İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yasin Yeşil, uygulamanın kaldırılmasına yönelik açıklama yaptı.

Bakanlık müfettişlerinin "Bu işten vazgeçin" dediğini aktaran Yeşil, “Velilerimizin durumunu anlattığımızda ‘Taşıma maliyetini maaşlarından karşılayacaksanız hiç sorun yok’ dediler. Bu seneye kadar bu riski alıp yapıyorduk” dedi.

Yeşil şöyle konuştu: “Belediye otobüsü gidiyorsa, yönetmelik taşımayacaksın diyor. Müfettişlerimizin son denetiminde bu artık rücu ettirilecek, tasarruf tedbirleri de yayımlandı. Yönetmeliği uygulayın dendiği için biz bu işe başladık” dedi.