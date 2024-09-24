Taşımalı eğitim iptal edildi, öğrenciler okula gidemedi: Sıralar boş kaldı

Ada Sude ATAK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘tasarruf tedbirleri’ kapsamında Taşımalı Eğitim Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle taşımalı eğitimi iptal etmesine yönelik tepkiler sürüyor. Batman’ın Kozluk ilçesindeki bazı köy ve mezralarda yaşayan öğrenciler okul servisi olmadığı için günlerdir eğitimden uzak. Servis ihalesini alan şirketin verdiği düşük ücret teklifi nedeniyle şoförler taşımalı eğitim hizmetini vermek istemiyor.

Eğitim-Sen Batman Şube Başkanı Ramazan Bilmez’in aktardığına göre Batman’ın Kozluk ilçesinde servis şoförleri belirlenen ücretlerde hizmet veremeyeceğini söyledi. Kozluk’ta yaşayan öğrencilerin mağdur olduğunu ve eğitim dönemi başladığından bu yana okullarından uzak olduğunu söyleyen Bilmez, servis ihalesini alan şirketin belirlediği ücreti düşük bulan servis şoförlerinin taşıma yapmayı kabul etmediğini aktardı.

Bilmez, şirketin birkaç okul servisiyle taşıma yapmaya çalıştığını ancak yeterli hizmet veren araç olmadığından dolayı hâlâ birçok öğrencinin okula ulaşımda sıkıntı yaşadığını ifade etti. Servislerin azlığından dolayı yaşanan problemleri anlatan Bilmez ‘’5 servisin yapması gereken işi şu anda 1 servis yapıyor. 1 servis olunca haliyle bazı öğrencileri çok erken getirmek zorunda kalıyor, bazı öğrencileri derse yetiştiremiyor. Bu da büyük bir kargaşaya sebep oluyor’’ dedi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM ARABULUCULUK YAPACAK

Kozluk Kaymakamlığı; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ihaleyi alan şirketle bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda şirket, servisçilerin talep ettiği ücret ile kendilerinin teklif ettiği ücretin arasında büyük bir fark olduğunu belirterek istenilen rakamları karşılayamayacağını söyledi.

Toplantı sonucunda Kaymakamlık, jandarma ve muhtarların bir araya gelerek şirket ile servis şoförleri arasında bir arabuluculuk yapılmasına karar verildi.

İlgili köy muhtarları, Kaymakamlık ve jandarma fiyat konusunda iki tarafı ortak bir rakamda buluşturmaya çalışacak.