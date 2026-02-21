‘Taş’ın soruşturmasında ATK hangi aşamada?’

Haber Merkezi

Muğla’da Bahar Taş’ın şüpheli ölümünde soruşturma yerinde sayarken, CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, soru önergesi verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması talebiyle verilen önergede ‘‘ATK’ye gönderilen örnekler bakımından yürütülen incelemeler hangi aşamada? Şüpheli ölüm vakalarında ‘ön otopsi’ sonrası talep edilen toksikoloji, histopatoloji ve benzeri laboratuvar incelemelerinin hangi hallerde zorunlu olarak istendiğine dair ATK yazılı bir prosedür bulunmakta mıdır?’’ denildi.