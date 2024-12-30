Taşıt alacak engellilere tanınan istisna oranı yükseltildi

Resmi Gazete mükerrer sayısında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Tebliğ'i yayımlandı. Engellilik derecesi yüzde 90 üzerinde olanlara tanınan "taşıtta tadilat aranmayan istisna" ve "engellilik derecesi yüzde 90'ın altında olanlara taşıt alımlarında" uygulanacak istisna 1 milyon 591 bin 20 TL'den 2 milyon 290 bin 200 TL'ye yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Tebliğ'i Resmi Gazete'nin Mükerrer 2 sayısında yayımlandı.

Tebliğ'e göre II/C/1.2.1 (Taşıtta Tadilat Aranmayan İstisna Uygulaması) ve II/C/1.3 (Engellilik Derecesi yüzde 90’ın Altında Olanların Taşıt Alımlarında İstisna) paragraflarında yer alan 1 milyon 591 bin 200 TL ibareleri 2 milyon 290 bin 200 TL şeklinde, II/C/5.1 bölümünün üçüncü paragrafında yer alan 1 milyon 591 bin 200 TL ibaresi ise 2 milyon 290 bin 200 TL şeklinde yeniden düzenlendi.