Taşıt kredilerinde vade sınırı ne kadar oldu? | BDDK taşıt kredisi vade sınırını değiştirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitmesiyle birlikte taşıt kredilerinde vade sınırı ne kadar oldu sorusu çok sayıda yurttaş tarafından araştırılıyor.

TAŞIT KREDİLERİNDE VADE SINIRI NE KADAR OLDU?

Karara göre vade sınırı, nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi. Taşıt kredisi tutarının taşıtın değerine oranı nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamayacak.

BDDK'nın açıkladığı taşıt kredilerinde yeni vade sınırı ve oranlar şu şekilde:

2.500.000 TL ve altı: yüzde 70 kredi

yüzde 70 kredi 2.500.001 - 5.000.000 TL arası: yüzde 50 kredi

yüzde 50 kredi 5.000.001 - 6.500.000 TL arası: yüzde 30 kredi

yüzde 30 kredi 6.500.001 - 7.500.000 TL arası: yüzde 20 kredi

2 milyon lira ile 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt kredilerinde vade sınırı 36 ay, 5 milyon ile 6,5 milyon liranın üzerinde olmayan kredilerde ise 24 ay olarak belirlendi.

6,5 milyon lira ile 7,5 milyon liraya kadar olan kredilerde sınır ise 12 ay oldu.