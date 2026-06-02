Taşıtta kredinin zorunlu adresi finansman şirketleri

Yurttaşlar bankalardan kredi almakta güçlük çektiği için ‘evim şirketleri’ olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine yönelmek zorunda kalıyor. TCMB’nin son Finansal İstikrar Raporu, taşıt finansmanında dikkati çekici değişimi ortaya koydu.

Rapora göre, taşıt kredilerinde uygulanan sıkı makroihtiyati tedbirler ve düşük kredi limitleri nedeniyle bankacılık sektörünün kullandırdığı taşıt kredileri küçülürken faizsizlik ilkesine dayanan tasarruf finansman şirketleri hızla büyüdü. Eylül 2025’ten itibaren bankaları geride bırakan bu şirketlerin toplam taşıt finansmanı içindeki payı Mart 2026 itibarıyla yüzde 60’ın üzerine çıktı.

TCMB verileri de bu dönüşümü doğruluyor. Mart 2026 itibarıyla bankacılık sistemindeki taşıt kredi bakiyesi 64 milyar liraya gerileyerek son bir yılda yüzde 19,9 azaldı. Buna karşın tasarruf finansmanı şirketlerinin toplam taşıt finansmanındaki ağırlığı hızla arttı.

Raporda, taşıt kredilerindeki daralmanın temel nedeni olarak kredi büyüme sınırları ile araç fiyatına göre belirlenen kredi-değer oranı limitleri gösterildi. Özellikle elektrikli araçlar dışındaki otomobillerde kredi kullanımını zorlaştıran düzenlemeler nedeniyle yurttaşların alternatif finansman kanallarına yöneldiği belirtildi. Böylece kredi talebi adres değiştirdi. Bankaların kullandırmadığı finansman, tasarruf finansman şirketlerine kaydı.

YENİ KISITLAMA GELDİ

23 Mayıs’ta açıklanan yeni düzenlemeyle birlikte TCMB, taşıt kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırını yüzde 4’ten yüzde 3’e çekti. Aynı karar kapsamında ihtiyaç kredileri ve kredili mevduat hesaplarında da büyüme limitleri düşürüldü.

Krediye erişime getirilen kısıtlamalar yurttaşların, daha önce faiz hassasiyeti olan muhafazakâr kesim arasında yaygın olan tasarruf finansman şirketlerine yönelmesine neden oluyor.