Taşkesenlioğlu’na FETÖ araştırması

Emniyetin suç örgütü lideri Sedat Peker’in rüşvet iddialarıyla gündem olan ve adı birçok skandala karışan eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili dikkati çeken bir araştırma yapıldığı açığa çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Nisan 2024 tarihinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun FETÖ bağlantısı olup olmadığının araştırılması için talimat verdi.

‘ŞÜPHELİYİ ARAŞTIRIN’

Savcılığın, emniyete gönderdiği yazıda Taşkesenlioğlu’ndan “şüpheli” olarak söz edilerek şu bilgiler istendi:

• "Şahsın Bank Asya, Bylock ve FETÖ terör örgütü üst düzey yöneticileri ile irtibatı olup olmadıkları konusunda araştırma yapılması,

• İhbar edilen kişinin FETÖ bağlantılı vakıf, dernek, sendika üyeliğinin olup olmadığının, SGK kayıtlarında FETÖ bağlantılı işyerlerinde çalışıp çalışmadığının araştırılması,

• FETÖ’ye bağlı TV, gazete, dergi aboneliklerinin bulunup bulunmadığının araştırılması,

• FETÖ ile irtibatı hususunda teşhis kaydı bulunup bulunmadığı, ifadelerde FETÖ ile irtibatı hususunda isminin geçip geçmediğinin araştırılarak hazırlanacak evrakın Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur."

‘FETÖ BAĞLANTISI YOK’

Emniyet bir ay sonra, 2 Mayıs 2024’te savcılığa yanıt verdi. Savcılığa gönderilen yanıtta şu ifadeler yer aldı: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazısı ile Zehra Taşkesenlioğlu isimli şüphelinin FETÖ ile irtibatı hususunda teşhis kaydı bulunup bulunmadığı, ifadelerde FETÖ ile irtibatı hususunda isminin geçip geçmediğinin araştırılarak hazırlanacak evrakın Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi istenilmiştir.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz bünyesinde tanımlı (kurulu) bulunan aktif olarak kullanılan, anlık veri girişi yapılan, sürekli güncellenen ve veri girişi yapılan mevcut arşiv kayıtlarına ait sorgu programı üzerinde 02 Mayıs 2024 tarihi itibariyle; Zehra Taşkesenlioğlu’nun isminin FETÖ kapsamında ifade ve teşhiste geçip geçmediği ile ilgili yapılan sorgulamada herhangi bir kayıt bulunamadığı şeklinde bilgilere ulaşılmıştır. Sorgulama programı arşiv kayıtlarının sürekli güncellenmesi, illerde yapılan ve gizlilik kararı bulunan soruşturmalarda bilgi ve belgelerin bulunabileceğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.”

213 KİŞİ ŞİKÂYETÇİ OLMUŞTU

AKP’li Taşkesenlioğlu’nun Fetullah Gülen hakkında övgü dolu ifadeler kullandığı bir sosyal medya paylaşımı gündem olmuştu. Taşkesenlioğlu’nun 2013 yılında yaptığı paylaşımda "Fethullah Gülen’i seviyorum çünkü bu her yüreğe Allah sevgisini ve peygamberinin aşkının nakşedilmesine vesile oluyor" dediği görülmüştü.

Eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu hakkındaki 213 şikâyetin yer aldığı dosyanın ifade bile alınmadan kapatıldığını da BirGün ortaya çıkarmıştı. Sedat Peker’in rüşvet suçlamasında bulunmasının ardından Taşkesenlioğlu hakkında milletvekilleri, siyasi partiler ve birçok yurttaş peş peşe suç duyurusunda bulundu.

AKP’li Taşkesenlioğlu o dönem milletvekili olduğu için suç duyuruları işleme alınmadı. Ancak AKP, Taşkesenlioğlu’nu 14 Mayıs 2023’teki milletvekilliği seçimden yeniden aday göstermedi. Dokunulmazlığı sona eren Taşkesenlioğlu’nun dosyasının kapağı yeniden açıldı ve 213 suç duyurusu birleştirildi. Yaklaşık iki yıl sonra, 19 Temmuz 2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nda görevli savcı, Taşkesenlioğlu’nun üzerine atılı suçu işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını haklı kılacak nitelikte, kesin, yeterli ve inandırıcı bir delil elde edilemediği gerekçesiyle “Kovuşturmaya yer yok” kararı vererek dosyayı kapattı.