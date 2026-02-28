Taşkın 20 bin hektar araziyi etkiledi

Son günlerde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde meydana gelen su baskını, taşkın heyelan meydana tarım arazilerindeki ürünlere etkilendi.

İzmir’de bulunan Gediz Nehri ve Alaşehir Çayı çevresinde yaşanan taşkınlardan yaklaşık 20 bin dekar arazi etkilendi, bazı çiftlikler ile evleri su bastı.

Su altında kalan zeytin bahçeleri, üzüm bağları, hububat ve kışlık sebze ekili arazilerde zarar oluştu.

İzmir Ziraat Odası Mühendisi Onur Türker, İzmir Menemen’de bulunan Yanık köyünde üretici olduğunu kaydetti. Türker, Gediz Nehri taşkının ardından yağışlarla birlikte birçok tarım ürünün büyük zarar gördüğünü söyledi.

Meyvelerde şeftali, erik ve üzümün zarar gördüğünü aktaran Türker, en çok buğday tarlaların, sebzelerden ise ıspanak, brokolinin yağış ve taşkınlardan etkilendiğini kaydetti.

Gediz havzasının bulunduğu Musabey, Maltepe, Yanıkköy köylerinde bu taşkından payını aldığını, bu bölgelerdeki tüm ürünlerde zararlar meydana geldiğini belirten Türker, “Genelde buğday, ıspanak ve sert çekirdekli meyve ağaçlarında zararlar meydana geldi. Hasar tespiti yapıldı. Önümüzdeki günlerde açıklanacak” dedi. Emek Servisi