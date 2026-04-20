Taşkın sahası AKP’li isme emanet

İlayda SORKU

İktidarın doğayı ve kamusal alanları sermaye lehine açan politikaları tam gaz devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Deniz Benli’nin şirketi BB Madencilik tarafından kurulması planlanan bentonit depolama tesisi için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verdi.

Fatsa’ya bağlı Bahçeler Mahallesi Güvez mevkiinde planlanan projede yıllık 190 bin ton bentonit depolama kapasitesi öngörüldü. Tesis için toplam 12 bin 192 metrekarelik alan belirlenirken faaliyetlerin 1650 metrekarelik kapalı alan ve açık stok sahalarında yürütüleceği açıklandı. Proje bedeli 3 milyon 900 bin TL oldu.

Aynı sahada halihazırda “kedi kumu paketleme” faaliyeti yürütüldüğü belirtilen proje dosyasında alanın kullanım yoğunluğu ve çevresel yükü artırıldı.

IRMAĞIN KENARINDA

Proje sahası, Elekçi Irmağı’nın hemen kenarında yer aldı. Aynı zamanda Hürmetçi Sazlığı’nın sulak alan tampon bölgesinde kalan alan, “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği” kapsamında özel koruma statüsüne sahip bir ekosistemin sınırında bulunuyor.

HEYELAN RİSKİ

Öte yandan bölge, çevre düzeni planlarında “taşkın alanı” olarak yer aldı. Irmağa bu kadar yakın bir noktada depolama faaliyetinin yürütülmesi, olası taşkınlarda kirleticilerin suya karışma ihtimalini artırdı. Proje dosyasında Ordu genelinde en sık rastlanan afet türlerinden biri olan heyelan riskine de değinildi.

OMUZ OMUZA OLMA ZAMANI

Benli ailesinin kamuoyuna yansıyan son projesi de yargıya taşınmıştı. Tokat Niksar’a bağlı Yazıcık’ta, şirketin kurucusu Cemil Benli’nin planladığı bentonit ocağına karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. Mahkeme kararında yaklaşık 60 bin 50 ağacın kesileceği ve 5 bin 303 metrekarelik orman alanının zarar göreceği belirtildi. Sürece ilişkin açıklama yapan Yazıcık Doğa ve Çevre Koruma Derneği, “Şirket kararı istinafa taşıdı. İstinaf Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını haklı buldu. Duruşmada karar açıklanması bekleniyor. Bugüne kadar nasıl birlik olduysak, yine omuz omuza olma zamanıdır” ifadeleriyle yarın 10.00’da Tokat İdare Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya çağrı yaptı.