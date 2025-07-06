Taşocağı projesi Kaypakkaya’nın köyüne tehdit

HABER MERKEZİ

68 kuşağının devrimci önderlerinden İbrahim Kaypakkaya’nın doğduğu köye yapılmak istenen taşocağı projesi, köy halkını göçle karşı karşıya bırakıyor. Tarım ve hayvancılıkla geçinen köylüler, projeye karşı çıkıyor.

Karakaya’da taşocakçılığı köylülerin geçim kaynaklarını ve günlük yaşamını tehdit ediyor. Sol Haber’e konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karakaya Köy Derneği temsilcilerinden Hüseyin Tozkoparan “Köydekiler hayvancılıkla, tarımla geçiniyor. Sütünü satıyor, ekmeğini çıkarıyor. Ama taşocağı burnumuzun dibine kurulursa, bu düzen bozulacak. Her yer toz olacak, tarım bitecek. Böyle bir ortamda yaşamak mümkün olmayacak. O zaman herkes tası toprağı toplayıp göç edecek” dedi.

Köyün hemen yanında faaliyete geçirilmek istenen projeyi yürüten Çelikler Holding’in, ocaktan çıkarılacak taşları TCDD’ye bağlı hızlı tren projelerinde kullanacağı iddia edildi. Tozkoparan, ÇED süreci başlatılan projeyle ilgili olarak köyde kimsenin bilgilendirilmediğini ve projenin gizli gizli yürütüldüğünü söyledi. Tozkoparan, “Bu proje köylünün elindeki her şeyi alacak ama köylüye bir şey anlatılmamış. Muhtarın bile haberi yok. Projeyi tamamen tesadüfen öğrendik. Şimdi ÇED için köye gelecekler. Kimse kusura bakmasın ama kendilerine hoş geldiniz diyecek halimiz yok. Tarımı bitirecek, hayvancılığı bitirecek bir projeyi ‘gelişme’ diye sunmaya çalışıyorlar. İnsanları ekmeğe muhtaç bırakacaklar. Taşocağı yapılacak alanların yerleşim yerlerinden uzakta kurulması gerekirken, en kolay yolu seçip köylünün yaşam hakkını yok sayıyorlar. Bir yandan hızlı tren projesi diyorlar, bir yandan o rayları döşemek için bizim köyü yerle bir edecek taşları çıkarmaya çalışıyorlar. Sonra da o trene binecek köylü kalmayacak burada. Bu nasıl akıl?” diye konuştu. Karakaya köylüleri “Toprağımıza sahip çıkacağız” diyerek seslerini yükseltirken bugün köyde bir araya gelecek olan yurttaşlar mücadelelerine destek çağrısı yaptı.