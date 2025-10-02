Taşocağı projesini durdurun

Aydın’ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi’nde ormanlık alanda yapılmak istenen kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi projesine karşı bölge halkı dava açtı.

D.Y.M. Değişim Yapı Market İnşaat Enerji Maden Limited Şirketi’nin projesine geçen temmuz ayında çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararı verildi.

Proje, yaklaşık 24 hektarlık ormanlık alanda yapılmak isteniyor. Yılda 2 milyon ton kalker çıkarılması, kırma-eleme tesisinde ise 1,2 milyon ton malzemenin işlenmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında her ay 10 patlatma yapılması planlanıyor.

Didim Derneği, karara tepki göstererek Aydın 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Dernekten yapılan açıklamada, “Üstün kamu yararı bulunmayan proje hem kamuya hem çevreye zarar verecektir. Proje sahibi şirket, 99,82 hektarlık büyük bir ruhsat sahasını, çevresel denetimden kaçmak amacıyla 25 hektarın altındaki parçalara bölmeyi planlamaktadır” denildi.

DÖNÜŞÜ YOK

Projenin bölgede telafisi mümkün olmayan zararlar bırakacağını belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Akbük Mahallesi’nin ekosistem ve yerleşim özellikleri dikkate alındığında, yalnızca kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi olarak değerlendirme yapmak yetersizdir. Bölgede ekosistem, orman alanları, toprak ve su rejimi doğrudan etkilenecek; patlatma ve ağır makine kullanımı yangın ve sismik riskleri artıracaktır. Bu durum, halk sağlığı ve çevre üzerinde geri dönüşü olmayan zararlar doğurabilir. Çevre hukukunun temelini oluşturan ihtiyat ilkesi gereği, olası zarar riski mevcut olduğunda, faaliyeti gerçekleştirmek isteyenlerin bu zararsızlığı bilimsel olarak kanıtlaması zorunludur.”