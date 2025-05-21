Taşocağına karşı oturma eylemi

HABER MERKEZİ

Adıyaman’da hayvancılıkla geçimini sağlayan 7 köyün kesişim noktasına taş ocağı yapılması için ruhsat verildi. Bu duruma tepki gösteren köylüler, ruhsatın iptal edilmesi talebiyle oturma eylemi başlattı.

MA'da yer alan habere göre Adıyaman’ın merkez ilçesine bağlı Kayaönü, Ahmet Hoca, Uğurlu Mezrası, Oluklu, Akçalı, Yazıbaşı, Küçük Hacivert köylerinde yaşayan yurttaşlar, Alaska Madencilik tarafından yapılması planlanan taşocağına karşı eylem başlattı.

18 Mayıs’ta eylem başlatan köylüler taşocağına izin vermeyeceklerini söyleyerek verilen ruhsatın iptal edilmesini talep etti. Ahmet Hoca köyünde yaşayan Kemal Toktaşar, geçmiş yıllarda köyün yakınlarında taşocağı yapıldığını anımsatarak “Burada patlattıkları dinamitler deprem şiddetindeydi. O sarsıntılarda evlerimiz çok hasar gördü. 6 Şubat depremlerinde, patlatılan dinamitler yüzünden hasar gören evlerimiz dayanamadı yıkıldı. Sadece bizim köyümüzden 18 insanımızı kaybettik” dedi. Bir daha benzer acıları yaşamak istemediklerini dile getiren Toktaşar, “Devletin vicdanı bunu kabul ediyor ama biz kabul etmiyoruz. Bizim bu saatten sonra gidecek hiçbir yerimiz yok. Bu topraklarda hayvancılığı öldürdüler. Hayvancılık bittiği için 4-5 köyümüz büyük kayıp yaşıyor” ifadelerini kullandı.

NEREYE GİDECEĞİZ?

Kayaönü köyünde yaşayan Ali Karakuş “Burada hayvancılıkla kendimizi idare ediyorduk. Depremde zaten köylerimiz yerle bir oldu. Şimdi de taş ocağı yapıyorlar. Nereye gideceğiz? Devlet karşımıza askerleri çıkarıyor. Bize ‘Tamam diyorlar’ köyümüze gidiyoruz, bir bakıyoruz yine bu toprakları talana gelmişler” diye konuştu. Eyleme destek veren DEM Parti Adıyaman İl Eşbaşkanı Hüseyin Coşkun, bulundukları bölgenin yeni deprem konutlarının yapıldığı bölge olduğunu söyledi. Bin 100 dekarlık bir arazinin taş ocağı yapılması için söz konusu şirkete verildiğini aktaran Coşkun, “Buradaki halk, hayvancılığa uygun büyük bir alanın yok olacağı endişesi içerisinde. Daha önce de tütün yasağı ile bölge halkının gelir elde edeceği başka bir alan kalmadı" dedi.