Taşocakları köylere kâbus gibi çöküyor

Haber Merkezi

Çorum’un Karakaya, Narlık ve Küçükkeslik köyleri, Samsun-Ankara Hızlı Tren hattı projesi kapsamında Çelikler Holding tarafından açılmak istenen taşocağına karşı köylüler bir araya geldi. Köylüler, taşocağının Karakaya köyünün hemen yamacında, kırma eleme tesisinin ise Küçükkeslik ve Narlık köylerine yakın mesafede planlandığını belirterek, patlatmaların can ve mal güvenliğini tehdit edeceğini ifade etti.

Bölgedeki en az üç köy doğrudan, onlarca köy ise dolaylı olarak etkilenecek. Binlerce dönüm tarım arazisi ve binlerce besi hayvanının bulunduğu köyler, projeyle birlikte şantiyeye dönecek. Köylüler, açıklamalarında şu ifadeleri kullundı:

“Burada bu kadar yakında bir taş ocağı kurulması akla, bilime ve vicdana aykırıdır. Bu projeye onay vermek doğrudan cinayete davet niteliği taşımaktadır. Yıllardır susuzlukla mücadele eden köylerimizde, bu taşocağından çıkacak binlerce ton toz bulutu tüm ürünlerin üstüne kâbus gibi çökecek, bitkisel hayatı öldürecek, hayvanların yaşamını imkânsız kılacaktır. ” Köylülerin açıklamasına SOL Parti, CHP, EMEP, DEM Parti ve Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri destek verdi.