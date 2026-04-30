Taşova'da altın madenine karşı direniş

Mahir KANAAT

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli Köyü'nde bulunan Boğalı Dağı'nda altın madeni faaliyetlerine karşı halk direniş başlattı. HDD Madencilik tarafından yapılmak istenen projeye bölge halkı tepki gösterdi. Bölgede farklı noktalarda yürütülen sondaj faaliyetlerinin doğa ve su kaynakları üzerinde ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

Taşova otogarından ilçe meydanına yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe köylüler, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, yaşam savunucuları ve odalar destek verdi. Bölge halkı, hiçbir yasal izin ve çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu raporu olmadan Boğalı Dağı'nda faaliyet yürütüldüğünü belirtti. Şirketin bölgeye izinsiz şekilde sondaj makinesi ve ekipman soktuğu, bu durumun açıkça hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Köylüler, Boğalı Dağı'nın hem yerüstü hem de yeraltı su kaynaklarının merkezi olduğunu vurguladı. Ayrıca, siyanürlü madencilik nedeniyle bu kaynakların geri dönülmez biçimde zarar göreceğini belirtti.

MÜCADELE EDECEĞİZ

Yapılan ortak açıklamada, “Suyumuzun ve toprağımızın kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Boğalı Dağı, 24 köyün ve Taşova'nın can damarıdır. Tarım ve hayvancılık zaten bitme noktasına gelmişken, olanı da maden sahalarına kurban etmeyeceğiz. Biz maden tozu değil, coğrafi işaretli dazlı fasulyeyi ve Taşova bamyasını gelecek nesillere miras bırakmak istiyoruz. Buna mani olamayacaksınız. Direnişimiz, havası temiz, suyu berrak ve ormanları gür bir Taşova içindir. Boğalı Dağı'nın sessiz çığlığını tüm Türkiye'ye duyurana kadar vazgeçmeyeceğiz. Bizim için vazgeçilmez olan Boğalı yaylaları için hukuki yollara başvuracağımız gibi, sondaj makinesinin indirilmemesi halinde her türlü mücadele yollarına başvuracağız" denildi.