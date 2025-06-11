Taşovalılar suç duyusunda bulundu: Şirketin faaliyetleri yasa dışı

Gökay BAŞCAN

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli Köyü’nde bulunan Boğalı Dağı’nda siyanürlü altın madenciliği faaliyetlerine karşı halk direnişi büyüyor.

Bayram günü jandarma ve orman muhafaza ekipleri eşliğinde bölgeye sondaj makinesi çıkaran Aygül Madencilik adlı şirkete karşı Taşova Çevre Platformu ve köylüler harekete geçti. Avukatları Selim Saray öncülüğünde suç duyurusunda bulunuldu, adliye önünde basın açıklaması yapıldı.

Taşova Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Taşova Çevre Platformu sözcüsü Ali Rıza Ağış ve köylülerin avukatı Selim Saray, Aygül Madencilik’in hiçbir yasal izin ve ÇED olumlu raporu olmadan Boğalı Dağı’nda faaliyet yürüttüğünü ifade etti. Şirketin bölgeye izinsiz şekilde sondaj makinesi ve ekipman soktuğu belirtilerek, bu durumun açıkça hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Köylüler, Boğalı Dağı'nın hem yerüstü hem de yeraltı su kaynaklarının merkezi olduğunu vurgulayarak, siyanürlü madencilik nedeniyle bu kaynakların geri dönülmez biçimde zarar göreceğini söyledi. Tarım ve hayvancılıkla geçinen onlarca köyün yaşam alanlarının tehdit altında olduğu belirtildi. “Temiz suya erişimimiz zorlaşacak, böbrek yetmezliği ve kanser gibi hastalıkların artması kaçınılmaz olacak” diyen köylüler, doğanın tahribatına karşı ortak mücadele çağrısında bulundu.

Adliye önünde toplanan çevreciler ve köylüler, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma!”, “Siyanürcü şirket Boğalı’dan defol!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları attı. Ortak basın açıklamasında, Boğalı Dağı’nın ekolojik, kültürel ve yaşam değeri açısından korunması gereken bir alan olduğu vurgulandı.

Dereli Köyü sakinleri ve doğa gönüllüleri, Boğalı Dağı başta olmak üzere Türkiye’nin tüm doğal alanlarının korunması için kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptı. “Bu sadece Boğalı’nın değil, hepimizin meselesi. Doğayı birlikte koruyalım, gelecek nesillere temiz bir miras bırakalım” mesajı verildi.

Avukat Selim Saray’ın sunduğu dilekçede, daha önce Danıştay ve Samsun İstinaf Mahkemesi tarafından verilen “ÇED olumlu kararı olmadan faaliyet yapılamaz” kararlarına rağmen, şirketin maden arama işlemleri başlattığına dikkat çekildi. Orman İdaresi’nin bu kararlara rağmen şirkete izin vermesi, hem köylülerin hem de çevre savunucularının tepkisini çekti. Saray ayrıca, bu faaliyetlere göz yuman kamu çalışanları hakkında da ilerleyen süreçte suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.