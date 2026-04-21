Taştan su çıkaran vergiler

Ülkede yaşayan 86 milyon yurttaş, ağır vergi yükünün altında yaşam mücadelesi veriyor. Vergi gelirlerinin büyük bölümünü, halkın sırtına binen dolaylı vergiler oluşturuyor. Ancak iktidarın gelir yaratma iştahı bununla da sınırlı kalmıyor.

Hazine, tahsilatı kolay ve hızlı gelir sağlayan her kalemi devreye sokarken bazı vergi ve harçlar adeta ‘taştan su çıkarma’ yöntemine dönüştü. Damga vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile yurt dışı çıkış harcı, peş peşe yapılan artışlarla bütçenin dikkati çeken gelir kalemleri arasına girdi.

VERGİ VERMENİN VERGİSİ

Hazine’nin topladığı vergi gelirleri içerisinde yalnızca yüzde 2,4’lük paya sahip olan Damga Vergisi’nde Ekim 2025’te yapılan düzenleme ile maktu tutarları yaklaşık yüzde 50 oranında artırıldı. Vergi beyannamesi veren mükelleflerden toplanan Damga Vergisi, ‘vergi ödemenin vergisi’ olarak adlandırılıyor. Sene ortasında yapılan artışın ardından Damga Vergisi oranları bir de yıl başında yeniden değerleme oranı kadar artırıldı.

Hazine Bakanlığı’nın verilerine göre Ocak- Mart döneminde 132 milyar 95 milyon TL’lik Damga Vergisi tahakkuk ettirildi. Bu verginin 80 milyar 139 milyon lirası tahsil edilerek gelir olarak kaydedildi. 2025 yılının aynı döneminde 51 milyar 395 milyon lira olan Damga Vergisi tahsilatı yüzde 55,9 arttı. Yılsonuna kadar 307 milyar 681 milyon TL’lik Damga Vergisi geliri öngörülüyor. Böylece yılsonu hedefinin yüzde 26’sı yılın ilk çeyreğinde gerçekleşmiş oldu.

Kredi masraf kalemleri arasında görünen BSMV de dikkati çeken düzeyde arttı. Bu artışın iki temel nedeni bulunuyor. Birincisi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve başladığı 2023 yılının ikinci yarısında tüketici kredilerinden alınan BSMV oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltilmesi olurken ikincisi ise faizler arttıkça faiz üzerinden alınan vergi tutarının katlanması oldu.

Konut kredisi hariç tüm kredi ve kredi kartlarında tahakkuk eden BMSV, bankalar tarafından tüketicilerden tahsil edilerek Hazine’ye aktarılıyor. OcakMart döneminde 164 milyar 65 milyon liralık BSMV tahsilatı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde 122 milyar 971 milyon liralık BSMV tahsilatında bu yılın aynı döneminde yüzde 33,4 artış yaşandı. 2026 sonuna kadar beklenen BSMV’nin de yüzde 26’sı ilk üç ayda kasaya girdi.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI

Yine Hazine’nin gelir kalemleri arasında çok küçük paya sahip olan yurtdışı çıkış harcı da önemli gelirlerden oldu. Türkiye vatandaşlarının yurtdışına çıkarken ödemek zorunda olduğu çıkış harç, bir tür vergi olarak "devletin genel bütçe gelirlerine katkı sağlamak amacıyla" tahsil ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışına çıkış harcıyla ilgili tartışmalarda, "İmkânı olan yurt dışına gidebiliyor, imkânı olmayan gidemiyor. Tabii ki imkânı olup yurt dışına gidenden vergi alacağız" ifadesini kullanmıştı.

Peş peşe yapılan zamlarla harçlar artarken Hazine’nin sağladığı gelir de katlandı. Ocak-Mart döneminde 3 milyar 251 milyon lira tutarında yurtdışı çıkış harcı toplandı. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 777 milyon lira olan bu gelir, bir yılda yüzde 82,9 oranında arttı. 2026 sonuna kadar 15 milyar 105 milyon lira öngörülürken bu beklentinin yüzde 21,5’i toplandı.