TasteAtlas açıkladı: Türkiye’nin en sevilen içecekleri sıralandı

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, Türkiye’nin en sevilen geleneksel içeceklerini sıraladı. Herkesin zirvede görmeyi beklediği çay, paylaşılan listede ilk sırada yer almayarak sosyal medyada tartışma başlattı.

Türkiye’nin zengin mutfak kültürü, sadece yemekleriyle değil, köklü geçmişe sahip içecekleriyle de dünya çapında ilgi görmeye devam ediyor.

Dünyanın farklı mutfaklarını uzman değerlendirmeleriyle listeleyen TasteAtlas, bu kez Türkiye’nin en popüler içeceklerini mercek altına aldı.

ZİRVEDE ŞAŞIRTAN TERCİH

Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan ve Türkiye'nin hemen her yerinde günün her saati tüketilen çay, yayımlanan son listede zirveyi başka bir lezzete kaptırdı.

TasteAtlas’ın paylaştığı verilere göre Türkiye’nin en sevilen içeceği, köklü tarihiyle bilinen Türk kahvesi oldu.

Listenin ilk sırasındaki bu tercih, çay ve Türk kahvesi tutkunlarını sosyal medyada karşı karşıya getirdi.

AYRAN VE SALEP ÜST SIRALARDA

Listenin devamında ise Anadolu’nun milli içeceği olarak anılan ayran ikinci sırada yer alırken, özellikle kış aylarının vazgeçilmezi salep üçüncü, boza ise dördüncü sırada kendine yer buldu.

Şalgam suyu ve turşu suyu gibi karakteristik lezzetlerin de girdiği listede, çayın ilk sıralarda yer almaması tartışmaları beraberinde getirdi.

EN POPÜLER İÇECEKLER SIRALAMASI

TasteAtlas verilerine göre Türkiye'nin en çok tercih edilen içecekleri şu şekilde sıralandı: