Taşyapı’nın patronu BirGün yazarı Bedeloğlu’na soruşturma açtırdı

Taşyapı İnşaat’ın patronu Emrullah Turanlı, BirGün yazarı Gözde Bedeloğlu’ndan şikâyetçi oldu.



Turanlı’nın şikâyetiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Bedeloğlu’nun 19 Eylül 2025 tarihinde BirGün’de yayımlanan “Taşyapı’nın ayağına taş değmez” başlıklı yazısıyla “Hakaret, iftira, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama” suçlarını işlediği öne sürüldü.

Turanlı şikâyet dilekçesinde “Ülkenin saygın ve tanınmış bir iş insanı olduğu, beş çocuk sahibi bir aile babası” olduğunu ifade etti.

Bedeloğlu Emniyet’te alınan ifadesinde, “Gazetecinin görevi güncel bir tartışmayı kamuoyunun bilgisine sunmak ve bu kapsamda kamuoyunun gözcülüğünü yapmaktır. Bu görev kapsamında görüşlerimi paylaştım…” dedi.

EMRULLAH TURANLI NEDEN GÜNDEMDE?

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı’nın inşa ettiği ve “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” olarak anılan projeye karşı çıkmıştı.

Belediye ekipleri, projeye göre 12 milimetre çapında olması gereken bazı demirlerin 10 milimetre olarak kullanıldığını, iksa kazıklarının uygulama sırasında değiştirilerek proje dışına çıkıldığını tespit etmiş ve tutanak tutarak çalışmaları durduran ekipler, inşaat alanının girişinde bulunan kapıya da mühür vurmuştu.

İDARİ PARA CEZASI KESTİRDİ

Gözaltına alınan İBB bürokratlarının sorgusu sırasında Taşyapı’nın sahibinin Emrullah Turanlı’nın müşteki sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdiği anlaşılmıştı. Bürokratlara Turanlı'nın rüşvet suçlaması içeren iddiaları soruldu.

Turanlı, ayrıca katıldığı bir televizyon programında İBB ve Şişli Belediyesi yöneticilerine yönelik “örgüt üyeleri, çete üyeleri” dedi. Bu arada şirket de Halk TV'de kendilerine yönelik kullanılan bazı ifadeler dolayısıyla RTÜK'e şikayet başvurusunda bulundu. Turanlı'nın şirketinin başvurusu nedeniyle Halk TV’ye yüzde üç idari para cezası ceza kesildi.