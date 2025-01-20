Tatavla'nın hikayesi: "Hrisantos’u Kim Öldürdü" seyirciyle buluşuyor

1929 yangınında tamamen yok olan Tatavla'nın hikayesinin anlatıldığı "Hrisantos’u Kim Öldürdü" oyunu, izleyicilerle buluşuyor.

Oyun, 1929 yangının 96. yıldönümünde, yarın saat 20.30'da Bakırköy House of Performance sahnesinde seyirciyle buluşacak.

Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu’nun 2024-2025 tiyatro sezonu için hazırladığı oyunun yönetmen koltuğunda Hasan Şahintürk oturuyor.

Oyunun yazarı, oyuncu Başak Şamlıoğlu Huvaj’ın ilk yazarlık denemesi. Eftimia’ya hayat veren Huvaj’a sahnede Tuncay Çağıl eşlik ediyor.

OYUN HAKKINDA

Tatavla, İstanbul’un eski Rum mahallerinden biriydi. 1929’daki yangında tamamen yok oldu ve birkaç ay sonra da adı Kurtuluş olarak değiştirildi.

Oyun, Tatavla’yı, yangını, Cumhuriyet'in ilk yıllarında İstanbullu Rumlar’ın hikayelerini şarkılar eşliğinde anlatıyor.