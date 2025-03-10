Tatbikat krizi: Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye "gerçek savaş" uyarısı

ABD ve Güney Kore’nin bugün başlayacağını açıkladığı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’na Kuzey Kore’den sert tepki geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Güney Kore’nin Pyongyang’ın uyarılarına rağmen geniş çaplı ortak askeri tatbikatlar düzenlemekte ısrar etmesi kınanarak, "ABD ve Güney Kore’nin geleneksel olarak sahnelediği bu savaş tatbikatlarının temelinde, rejimimizin çöküşünü sağlamaya çalışan ısrarlı ve değişmez işgal hırsı yatmaktadır" denildi. Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nın da çatışma riskini artırdığı savunulan açıklamada, "Bu, iki taraf arasındaki gerginliği tek bir kaza atışıyla gerçek savaşa dönüştürebilecek tehlikeli ve kışkırtıcı bir eylemdir" uyarısında bulunuldu.

"ASKERİ GERİLİM PATLAMA NOKTASINA GELDİ"

ABD’nin hükümet değişikliğinin ardından da Kuzey Kore karşıtı politikalarını sürdürdüğü savunulan açıklamada, "ABD ile Kuzey Kore arasındaki siyasi ve askeri gerilim, ülkemize yönelik çılgın savaş oyunları nedeniyle artık patlama noktasına gelmiş, giderek daha tehlikeli bir hal almıştır" ifadeleri kullanıldı.

ABD ve Güney Kore’nin bu yıl Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nın kapsamını genişlettiği vurgulanan açıklamada, "Açıkça görülüyor ki, ABD Özgürlük Kalkanı dâhil büyük çaplı savaş tatbikatlarını aralıksız şekilde sürdürerek gerginlikten oluşan kısır bir döngü oluşturmaya ve Kore Yarımadası’ndaki ve bölgedeki durumu yönetilemez hale getirmeye çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

"DAHA AĞIR BİR GÜVENLİK TEHDİDİ İLE KARŞILAŞACAKLAR"

ABD’nin hamlelerinin bölge ülkelerinin meşru güvenlik kaygılarını artırdığı savunulan açıklamada, "ABD öncülüğündeki ikili ve çok taraflı tatbikatların gerçek bir savaşı andırması, ülkemizin düşmanlardan gelen nükleer savaş tehditlerini caydırma politikasının haklılığını ortaya koymaktadır" denildi. Kuzey Kore’nin ABD’nin askeri güç gösterilerine yanıt olarak stratejik caydırıcılık faaliyetlerini sürdüreceği hatırlatılan açıklamada "ABD, Kuzey Kore karşıtı düşmanca politikasını sürdürdükçe daha da ağır bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalacak" uyarısında bulunuldu. ABD’nin Kuzey Kore’ye yönelik tehditlerine karşı alınan tedbirlerin artırılacağı vurgulanarak, "Kore Yarımadası’nda ve bölgede kalıcı barışı sağlayabilmek için nükleer silahlar geliştirmeye yönelik sorumlu çabalarımız iki katına çıkarılacak" denildi.

BUGÜN BAŞLIYOR

ABD ordusundan yapılan açıklamada, 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında Güney Kore ile birlikte ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nın gerçekleştirileceği bildirilmişti. Tatbikatın, Washington - Seul ittifakının askeri müdahale yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığı vurgulanmıştı. Kuzey Kore, daha önce yaptığı açıklamalarda da tatbikatın bölgesel gerginliği artırdığını savunmuştu.



