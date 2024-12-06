Tatil de yemek de konser de lüks

Türkiye’de giderek artan ekonomik zorluklar karşısında farklı tüketici gruplarının satın alma gücü ve memnuniyeti incelendi.

İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süphan Nâsır başkanlığında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan Dr. Öğr. Üyesi Yonca Nilay Baş ve Medipol Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Ortaköy'den oluşan araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya konuldu.

SOSYAL HAYAT SESSİZ

Beyaz Yakadan Emekliye 2024’e Genel Bir Bakış: Ekonomik Zorlukların Farklı Tüketici Gruplarına Etkisi adı verilen araştırma kapsamında ekonomik koşulların tüketim tercihlerine yansıması ele alındı. Araştırmaya katılanların yüzde 33’ünün özel sektör, yüzde 21’inin kamu sektörü çalışanı, yüzde 21’inin emekli ve yüzde 13’ünün ise işveren ya da esnaf olduğu belirtildi.

Araştırma, Türkiye'deki derin ekonomik krizin etkisini gözler önüne serdi. Araştırmaya katılanların yüzde 76’sı, güncel ekonomik koşulların evlilik veya çocuk sahibi olma kararlarını etkilediğini bildirdi. Katılımcıların yüzde 85'i sinema, tiyatro ve konser gibi biletli etkinliklere hiç katılamadığını ya da birkaç ayda bir katılabildiğini ifade etti.

Araştırmaya katılanların yüzde 13’ü, dışarıda yemek yiyemediğini söyledi. Ayda dört kereden fazla dışarıda yemek yiyebildiğini ifade edenlerin oranı da yüzde 11'de kaldı.

Yüzde 55: Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 55’i market alışverişi yapmadan önce farklı marketlerin fiyatlarını karşılaştırıyor.

Yüzde 21: Okul zamları nedeniyle çocuklarının kaydını devlet okuluna almayı düşünüyor.

Yüzde 95: Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarından şikâyet ettiğini kaydetti.