Tatil değil, yarım maaş dönemi

İlayda SORKU

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yıllardır derinleştirdiği güvencesiz istihdam düzeni bir kez daha görünür hale geldi. MEB tarafından her tatil döneminde gelir kaybına, yarım sigorta günlerine ve asgari ücretin bile altına düşen bir çalışma rejimine mahkûm edilen ücretli öğretmenler yarıyıl tatili süresince maaş alamayacak.

Ders saati üzerinden ödeme yapılan ücretli öğretmenler, yarıyıl tatiliyle beraber iki hafta boyunca tek kuruş almadan süreci geçirmek zorunda bırakıldı.

MEB eliyle güvencesiz çalıştırıldıklarını ifade eden ismini vermek istemeyen bir ücretli öğretmen yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: “Herhangi bir tatilde veya hava muhalefeti tatillerinde ücretlerimiz kesiliyor. Öğretmenlik mesleğinin onuruna yakışmayacak bir muamele görüyoruz. En son yılbaşında ücretleri iade istemişlerdi. Şimdi yarıyıl tatili geldi, ücretli öğretmenlerin cebi yine boş.”

YOK SAYILIYORUZ

Yarıyıl tatilinin ücretli öğretmenler için fiilen zorunlu işsizlik anlamına geldiğini söyleyen öğretmen, “2 hafta boyunca öğretmenler para alamayacak. Bu da yarım ücret, yarım sigorta demek. Ev geçindiren insanlar ne yapsın? Çoluğu çocuğu olan insanlar var. Ben dahil birçok arkadaşımız kirada yaşıyor. Nasıl geçineceğiz?” diye sordu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in her defasında kendilerini yok saydığını belirten ücretli öğretmen, “Bakan bizi görmüyor herhalde, her çıktığında ‘Ücretli öğretmen diye bir şey yok’ diyor. ‘Bir bölgede iyi bağlama çalmayı bilen birini müzik dersine sokuyoruz, ders saati karşılığı o bölgede bulunan uzman kişileri derse sokuyoruz’ gibi şeyler söylüyor. Ancak ücretli öğretmenlerin birçoğu eğitim fakültesi mezunu olup da kontenjan nedeniyle atanması yapılamayan kişiler. Sen bu insanları nasıl bağlama çalmayı bilen insanlar olarak görebilirsin? Bir okulda 15 tane öğretmen varsa 7-8 tanesi ücretli. Özellikle özel eğitim öğretmenlerinde çok fazla var. Bakanlık eliyle yok sayılıyoruz. Bu durum kabul edilemez” şeklinde konuştu.