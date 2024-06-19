Tatil dönüşleri öncesinde sürücülere uyarı

Yol Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, uzun yol sürücülerinin en az 8 saat uyuması gerektiğini belirterek, "Sürücüler, dönüş yolculuğu sürelerinin yoğunluktan dolayı uzayabileceğini bilmeliler. Yola çıkmadan önce en az 8 saatlik bir uyku almaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi ve Yol Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, tatilcilerin dönüş yoluna çıkmadan önce en az 8 saat uyumaları gerektiğini belirterek, "Sürüş sırasında uykusuzluk hissederseniz ve gerekli önlemleri almadıysanız, aracınızı güvenli bir yere çekip 25 dakikayı geçmeyecek kısa bir uyku molası vermelisiniz" dedi.

Bayram tatilinin bitmesiyle İstanbul'a dönecek tatilcileri, trafikte uzun araç kuyrukları ve yorucu bir yolculuk bekliyor.

Yol Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, uzun yola çıkacak sürücülerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

SÜRÜCÜLERİN EN AZ 8 SAAT UYUMALARI GEREKİYOR

Yolculuk öncesinde yeterli uyku almanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Şener, "Sürücüler, dönüş yolculuğu sürelerinin yoğunluktan dolayı uzayabileceğini bilmeliler. Yola çıkmadan önce en az 8 saatlik bir uyku almaları gerekiyor" diye konuştu.

Tatil süresince yapılan ziyaretlerin, uzun sohbetlerin, denizde geçirilen zamanın ve değişen yatma saatlerinin yarattığı yorgunluğa dikkati çeken Şener, bu yorucu etkilerin bayram dönüşünde daha fazla hissedileceğini belirtti.

ARAÇ KONTROLLERİ

Araç kontrollerinin yapılması gerektiğinin altını çizen Şener, lastiklerin diş derinliği ve basınçlarının, aracın katalog değerlerine uygun olmasının güvenli bir yolculuk için çok önemli olduğunu söyledi.

Şener, diğer sürücüler tarafından algılanmayı sağlayacak araçların farları, sinyal lambaları ve ekipmanların çalışır durumda olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Güneşli havalarda sürüş yaparken gözleri kısmanın konsantrasyonu bozabileceğine vurgu yapan Şener, sürücülere uygun güneş gözlüğü takmaları, tünellerden geçerken de bu gözlükleri çıkarmaları uyarısında bulundu.

"YOLA BİR GÜN ÖNCE VEYA SONRA ÇIKMALARI DAHA UYGUN"

Trafik kurallarına uyulmasının önemine değinen Şener, özellikle uzun yolculuklarda çocukların güvenliği için uygun çocuk koltuğu kullanımının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Trafikte acele edilmemesi ve yolculuk planlanırken olası aksiliklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Şener, "Eğer sürücü sabırsızsa, yola bir gün önce veya sonra çıkması daha uygun olacaktır" tavsiyesinde bulundu.

Uzun mesafeli sürüşlerde düzenli aralıklarla mola verilmesinin önemli olduğunu dile getiren Şener, şöyle devam etti:

"Sürüş süresi 2 saati veya mesafe 200 kilometreyi aşıyorsa, bu 'uzun mesafeli sürüş' olarak kabul edilir. Uzun yolculuklarda yolunuzu planlarken, düzenli aralıklarla mola vererek yolculuğunuzu bölmek önemlidir. Eğer sürüş sırasında uykusuzluk hissederseniz ve gerekli önlemleri almadıysanız, aracınızı güvenli bir yere çekip 25 dakikayı geçmeyecek kısa bir uyku molası vermelisiniz. Bu kısa uyku, 'güç uykusu' olarak adlandırılır ve sizi yeniden enerjik hale getirir."

Cep telefonu kullanımının sürüş güvenliğini olumsuz etkilediğini vurgulayan Şener, sadece sürüşe odaklanılması gerektiğini söyledi.

Özgür Şener, geniş yollarda trafik akışının daha çabuk sağlandığını belirterek, bilinmeyen alternatif yolların daha zorlu ve riskli olabileceğini sözlerine ekledi.