Tatil gelmiş neyime

İstanbul Barometresi’ne göre kentte ekonomik sorunlar en çok konuşulan konu oldu. Yaz tatil başlamasına rağmen katılımcıların sadece yüzde 5.7’si en çok konuştuğu konunun tatil planı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

İstanbul Planlama Ajansı’nın İstanbul Barometresi Araştırması, kent halkının hanelerinde hangi sorunları ve planları konuştuğunu ortaya koydu. Araştırma, İstanbul’da yaşayan 1004 kişi ile telefon görüşmesiyle yapıldı. Yüzde 53,8 oranıyla ekonomik sorunlar en çok konuşulan konu oldu. Eğitim yılının sona ermesiyle ve yaz tatilinin başlamasına rağmen hanelerin sadece yüzde 5.7’si en çok konuştuğu konunun tatil planı olduğunu söyledi.

Ekonomik sıkıntının sonuçları araştırmaya yansıdı. Katılımcıların %23,4’ü borç aldığını, %10,9’u borç verdiğini, %6,6’sı hem borç alıp hem borç verdiğini belirtti. Geçen ay ile kıyaslandığında katılımcıların borç alıp verme oranlarında artış görülmüştür.

HER DÖRT KİŞİDEN BİRİ TARTIŞMA YAŞADI

İstanbulluların stres seviyesi 6,6 mutluluk seviyesi 5,4 olarak ölçüldü. %24,7’si yüksek sesli tartışmaya girdiğini belirtti. Tartışmaların %34,7’si aile arasında, %23’ü ise iş ve trafik ortamında gerçekleşti.

İstanbul Barometresinin araştırmasına göre Haziran ayında katılımcıların sadece %19,5’i kendi ekonomisinin iyileşeceğine inandığını söyledi. Yüzde 48,7’si değişmeyeceğini, %31,8’i kötüleşeceğini belirtti. Nisan ayı sonuçlarıyla karşılaştırıldığında kendi ekonomisinin kötüleşeceğini belirtenlerin oranı artarken iyileşeceğini belirtenler oranında azalma görülmektedir.

KREDİ KARTI EKSTRENİZİN NE KADARINI ÖDEDİNİZ? (%)

KİRAYA YENİ VERGİ ENDİŞESİ

Katılımcılara kira gelirine aylık yüzde 20 vergi tartışmaları da soruldu. Katılımcıların % 69,2’si olası uygulamayı desteklemediğini belirtti. Yüzde 89,6’sı uygulamanın olumsuz sonuçlar doğuracağını düşündüğünü belirtti. Kira vergisinin uygulanması halinde katılımcıların yüzde 42,2’si kira bedellerinin artacağını, yüzde 17,5’i ekonomik sorunlara yol açacağını, yüzde 12,1’i kiracı ve ev sahibi arasında sorun oluşturacağını düşündüğünü belirtti.

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• Haziran ayının Türkiye gündemi nedir?

Ekonomik sorunlar: %58,4

İsrail’in Gazze işgali: %18,4

Euro 2024: %5

• Haziran ayında geçinbildiniz mi?

Kıt kanaat geçinebildim: %34,9

Bazı ödemeleri yapamadım: %34,9

Borca girdim: %14,7

• Türkiye ekonomisi iyileşecek mi?

İyileşecek: %18,1

Değişmeyecek: %37.3

Kötüleşecek: %44,6