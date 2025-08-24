Tatil hutbesine tatil arası

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, yurttaşın tatil alışkanlıklarını hedef alan hutbesinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın tatili sırasında hazırlandığı ortaya çıktı.

Erbaş’ın, 8 Ağustos’ta yayımlanan hutbeden bir gün sonra, Filistin’e Destek Platformu’nca İstanbul’da düzenlenen etkinliğe katıldığı, ardından bir kez daha tatile çıktığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erbaş’ın 9 Ağustos’ta başladığı ikinci tatili ise 14 Ağustos’ta tamamlandı. Tatilin nerede olduğunun özel kalem ekibiyle dahi paylaşılmadığı öne sürüldü. Sır gibi saklanan tatilin Teftiş Kurulu başkanı Hasan Güçlü tarafından organize edildiği savunuldu.

‘SIK SIK YÜZER’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın hac ziyaretlerinde zaman zaman Kızıldeniz’e yüzmeye gittiğini belirten başkanlık kaynakları, “Lüks otellerdeki toplantılarla anılan Başkan, Diyanet'in otellerde yaptığı toplantılarda sık sık yüzer” dedi.

Erbaş’ın, kendisini denizin sularına bıraktığı bazı tatil programları ve Diyanet etkinlikleri ise şöyle sıralandı:

• Antalya Aksu'da, 14-16 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçek Adalet Bakanlığı'na ait lüks tesiste merkez birimleri yöneticilerinin katıldığı toplantılar, bir tatil havasında gerçekleşti.

• 2022 yılında, okulların ara tatilde olduğu kasım ayında, merkez yöneticileri ile bir kez daha Antalya Aksu’daki tesiste bir araya gelindi. Program için ara tatilin, yöneticilerinin ailelerinin de organizasyona dahil edilmesi için bilerek seçildiği ve mevsimin sonbahar olmasına rağmen Erbaş’ın yine denize girdiği kaydedildi.

• Temmuz 2022’de ise Erbaş’ın, ailesi ve özel kalemi ile birlikte Muğla Fethiye’ye tatile gittiği aktarıldı. Tatilde heyete, üç korumanın eşlik ettiği de iddia edildi.

• Deniz tatili için Antalya, Fethiye ve Yalova Esenköy’ü tercih ettiği belirtilen Erbaş’ın, 2024 yılında 22 gün süren Suudi Arabistan ziyaretinden döndükten sonra 15 Temmuz programlarına katıldığı ve hemen ardından 16 Temmuz'da arkadaşlarıyla Akçakoca'ya tatile gittiği anlatıldı.

• 8 Ağustos’ta yayımlan ve “Tatil hutbesi” olarak nitelendirilen hutbenin, Ali Erbaş’ın eylemleriyle çelişen söylemlerinin en net örneği olduğunu vurgulayan Diyanet kaynakları, şunları söyledi:

• "Ali bey yüzmeyi çok sever ve bunu bizzat söyler. Hacca gittiğinde Kızıldeniz'de, otel programlarının olduğu deniz kenarlarında, kaplıca otellerdeki toplantılarda mutlaka yüzer. Antalya ve Muğla en çok sevdiği yerler. Yüzmediği deniz neredeyse kalmadı. Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz hatta Kızıldeniz hepsinde yüzdü.”