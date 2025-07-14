Tatil için gittiği Erzurum'da çaya giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu

İstanbul'dan tatil için Erzurum'daki yakınlarının yanına gelen çocuk, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak boğuldu.

Tortum ilçesine bağlı Aşağı Serdarlı Mahallesi Büyükbahçe mevkisinde Uzunkavak Çayı'na serinlemek için giren Hüseyin Avni A. (13), bir süre sonra hidroelektrik santralinin havuz kısmına geldi.

Burada havuzun güçlü akıntısına kapılan çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaşmasının ardından sudan çıkarılan çocuğa burada ilk müdahalesi yapıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Uzundere Şehit İhsan Erdoğan İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Avni A'nın, İstanbul'dan tatil için Erzurum'daki yakınlarının yanına geldiği belirtildi.