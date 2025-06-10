Tatil sonrası ilk işlem günü: Euro ve dolar ne kadar oldu?

Döviz fiyatları, bayram tatili sonrası ilk işlem gününde yatay seyir izliyor. Dolar 39,2890 liradan, Euro ise 44,8620 liradan haftaya başladı.

Ekonomi 10.06.2025 09:05 Giriş: 10.06.2025 09:05

Güncelleme: 10.06.2025 09:12 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos