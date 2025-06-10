Tatil sonrası ilk işlem günü: Euro ve dolar ne kadar oldu?
Döviz fiyatları, bayram tatili sonrası ilk işlem gününde yatay seyir izliyor. Dolar 39,2890 liradan, Euro ise 44,8620 liradan haftaya başladı.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 39,2890 liradan, Euro 44,8620 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 39,2870 liradan alınan dolar, 39,2890 liradan satılıyor. 44,8600 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 44,8620 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 39,1310 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 44,9010 lira olmuştu.