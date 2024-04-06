Tatil yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tatilcilerin yoğun olarak kullandığı Ankara istikametinde trafik güçlükle ilerledi.

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden 3 otomobil, Karayolları aracı ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişiden 2’si hastaneye sevk edildi. Hafif yaralanan bir kişi ise ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü. Otoyolda, Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşların gün boyunca oluşturduğu yoğunluk ise akşam saatlerinde azaldı.