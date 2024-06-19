Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

43 ilin geçiş güzergahında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale’de, tatilcilerin erken dönüşe geçmesiyle birlikte trafik yoğunluğu yaşandı.



43 ilin geçiş güzergahında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale’de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu başladı. Kırıkkale-Ankara kara yolunda belirgin bir trafik yoğunluğu gözlemlenirken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da araç trafiğinin akıcı olduğu görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak ve sürücülerin güvenliğini sağlamak için yoğun çaba harcıyor. Trafik ekipleri, belirli uygulama noktalarında asayiş denetimlerini de sürdürüyor. Sürücülerden, trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları istenirken, bayram dönüş yolculuklarının sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.