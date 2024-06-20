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Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, erkenden dönüş yolculuğuna başladı. Yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Güncel
  • 20.06.2024 19:22
  • Giriş: 20.06.2024 19:22
  • Güncelleme: 20.06.2024 19:26
Kaynak: İHA
Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı
İHA


Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, yavaş yavaş dönüş yolculuğuna başladı.

Hafta sonu trafiğine kalmak istemeyen sürücüler, tatilin 6’ıncı gününde yola çıktı. Sürücüler TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluştururken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri de 24 saat boyunca güzergah üzerinde denetim gerçekleştiriyor.

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