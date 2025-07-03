Tatilde gece denize giren kadın avukat boğuldu

Mersin’in Silifke ilçesine tatile gelen 46 yaşındaki kadın avukat gece girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, gece yarısı Silifke İlçesine bağlı Atakent Mahallesinde yer alan Yapraklı Koy da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tatil için Şırnak’tan Mersin’e gelen avukat olduğu öğrenilen 46 yaşındaki Pırşenk Bartan, gece denize girdi. Çevredeki vatandaşlar kadının gözden kaybolduğunu görünce durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde arama yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kadının cansız bedenine ulaştı.

Kıyıya çıkartılan Bartan’ın cansız bedeni ilçe devlet hastanesi morguna gönderildi. Kadının kimliği ise gece yarısı ailesinin haber alamaması üzerine durumu jandarmaya bildirmesiyle ortaya çıktığı öğrenildi. İlçede devlet hastanesindeki işlemlerin ardından cenaze otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.