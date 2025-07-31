Tatile gelen turist denizde boğuldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İngiliz vatandaşı turist, tur teknesiyle gittiği koyda boğuldu.

Olay, Turunç Mahallesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tatil için Marmaris’e gelen İngiliz vatandaşı J.H.N. (47), tur teknesiyle koyları gezerken denize girdi. Bir süre sonra diğer teknedekiler tarafından hareketsiz halde fark edilen J.H.N., çevredeki teknelerdeki denizciler tarafından sudan çıkarıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıda bekleyen sağlık görevlilerine teslim edilen turist, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. J.H.N.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.