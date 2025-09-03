Tatilin son günlerinde Antalya sahilleri doldu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- OKULLARIN başlamasına sayılı gün kala Antalya'daki sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Tatilin son günlerini değerlendirmek isteyenler denize girip, vakit geçiriyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Antalya'da sahillerde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 32 dereceye ulaştığı kentte, nem oranı yüzde 80'in üzerine çıkınca sıcaklık daha yüksek hissedildi. Sıcak havadan bunalanlar ise serinlemek için soluğu sahillerde aldı. Konyaaltı Sahili'nde sıcaktan bunalanlar denize girerken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Okullar açılmadan önce tatilin son günlerini yaşayan çocuklar ise sahilde gönüllerince eğlendi. (DHA)

FOTOĞRAFLI