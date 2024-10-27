Tatlıses ailesi Covid-19'a yakalandı

İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çifti iki çocuğu ile birlikte Covid-19'a yakalandı.

Yasemin Şefkatli, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Şefkatli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Ailecek Covid olduk. Neyse ki eskisi gibi değil, ancak şu aralar oldukça yoğunuz. Hafta sonu kalabalığa girdik ve hepimiz hastayız. İşin özeti, lütfen dikkat edin. Hastaysanız dışarı çıkmak zorunda değilseniz, lütfen çıkmayın. Kimseleri hasta etmeyelim" ifadelerini kullandı.

2021 yılında evlenen çiftin, ikiz çocukları bulunuyor.