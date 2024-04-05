Tatvan Belediye Başkanı mazbatasını aldı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Mümin Erol mazbatasını aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Tatvan’da yüzde 48.53 oy alan DEM Partili Av. Mümin Erol mazbatasını aldı.

Başkan Mümin Erol, belediye meclis ve il genel meclisi üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Müdürlüğüne geldi. Burada evrakları imzalayan Erol, 17 belediye meclis üyesi ve 4 il genel meclisi üyesiyle mazbatalarını teslim aldı.

Teslim alınan mazbatayla birlikte Tatvan Belediyesini devralmak üzere belediye binasına gelen Başkan Erol ve yönetimini Tatvan Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Bülent Özkan karşıladı. Çiçeklerin verildiği karşılama töreninin ardından kurdele keserek belediye binasına giren başkan Erol ve yönetimi, başkan odasında meclis üyeleriyle fotoğraf çekti.



