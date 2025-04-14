Tatvan’da 3 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu bölgede, özellikle yüksek kesimlerde kar küreme çalışmalarına hız verildi.

Kapalı yollar arasında yer alan Anadere, Çavuşlar ve Kuşluca köy yollarına ekipler sevk edildi. Yetkililer, yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için yoğun mesai harcadıklarını bildirdi.

Kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.