Tatvan’da 6 katlı binada patlama

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 6 katlı bir apartmanın en üst katında doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı. Patlama nedeniyle yaralananlar olduğu belirtildi.

Güncel 24.05.2024 11:10 Giriş: 24.05.2024 11:10

Güncelleme: 24.05.2024 11:16 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA