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Tatvan’da Galatasaraylı taraftarların galibiyet coşkusu

Süper Lig’in dev derbisinde Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etmesini taraftarlar Bitlis’in Tatvan ilçesinde coşkuyla kutladı.

Ajans Haberleri
  • 21.09.2024 23:49
  • Giriş: 21.09.2024 23:49
  • Güncelleme: 21.09.2024 23:49
Kaynak: İHA
Tatvan’da Galatasaraylı taraftarların galibiyet coşkusu


Tatvan’ın en işlek caddelerinde araç konvoyları oluşturulurken, taraftarlar Galatasaray bayraklarıyla zafer şarkıları söyledi. Tatvan’daki Galatasaray taraftar gruplarının organize ettiği kutlamalar, şehrin dört bir yanında yankı buldu. Taraftarlar, Fenerbahçe karşısında alınan bu zaferin sezon boyunca devam etmesini dileyerek kutlamalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü.

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