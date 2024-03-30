Tatvan’da ikinci tiner vakası: 1 ağır yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ısınmak için sobaya dökülen tinerin parlaması sonucu mobilya ustası 1 kişi yanarak ağır yaralandı.

Geçtiğimiz günlerde Tatvan Sanayi Sitesi’nde bir dükkana müşteri olarak giden Faruk Pavik, ısınmak için sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu ağır yaralandı.

Pavik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, bugün ikinci tiner vakası da yine aynı yerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Tatvan Sanayi Sitesi’nde mobilya ustası olan Diyadin Bahadır, ısınmak için sobaya tiner döktü.

Tinerin parlaması sonucu bedenine bulaşan ateşi söndürmek için dükkandan koşar adımla çıkan Bahadır, çevrede bulunan çamura atlayarak ateşi söndürdü.

Ağır yaralanan mobilya ustası Bahadır, çevredeki vatandaşların yardımıyla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Bahadır’ın durumunun stabil olduğu öğrenilirken, olayın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.