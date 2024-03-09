Tatvan’da kar yağışı etkili oldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde mart ayında kar yağışı etkili oldu.

Tatvan ilçesinde son günlerde cemrenin yere düşmesiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönmüştü.

İlçede aralıklarla yağan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı baharı bekleyen Tatvanlıları bir yandan üzerken, bir yandan da çocukların eğlencesi haline geldi. Evlerinin önünde kartopu oynayan çocuklar kar yağışının tadını çıkarırken Mart ayında yağan kar yağışından oldukça memnun olduklarını dile getirdi.