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Tatvan’da kar yağışı etkili oluyor

Ajans Haberleri
  • 12.04.2025 19:42
  • Giriş: 12.04.2025 19:42
  • Güncelleme: 12.04.2025 19:42
Kaynak: İHA
Tatvan’da kar yağışı etkili oluyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Yüksek kesimlerde etkili olan yağış, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının bazı noktalarda arttığı gözlemlenirken, şehir merkezinde de yağış günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı.
Yetkililer muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Kar yağışının gün içinde ve akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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