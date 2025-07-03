Tatvan’da rengarenk kelebekler görsel şölen sunuyor

Bitlis’in Tatvan ilçesine yer alan doğal alanlarda yaz mevsimiyle birlikte ortaya çıkan kelebekler, doğaseverlere adeta görsel bir şölen sunuyor.

Tatvan’daki Hanelmalı ve Tokaçlı köyleri arasındaki doğal yaşam alanlarında sıklıkla görülen kelebek türleri, özellikle sabah ve öğle saatlerinde çiçekler üzerinde yoğunlaşıyor. Çiçeklerle kaplı kır alanlarında toplu halde uçuşan rengarenk kelebekler, hem doğaya hem de objektiflere renk katıyor. Bu manzarayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak kelebekleri görüntülemeye çalışıyor. Renk cümbüşüne dönüşen bu anlar, fotoğraf karelerini süslüyor. Bölge sakinleri, her yıl yaz aylarında bu güzelliğe tanıklık ettiklerini belirterek, bu eşsiz doğa olayının korunması gerektiğine dikkat çekiyor. Çevredeki çiçeklerin kelebekler için yaşam kaynağı olduğunu ifade eden vatandaşlar, doğal yapının bozulmamasını istiyor. Tatvan’ın doğa harikası bölgelerinden biri olan bu alandaki kelebek yoğunluğu, hem doğa fotoğrafçıları hem de huzur arayan ziyaretçiler için görülmeye değer bir atmosfer sunuyor.