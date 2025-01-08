Tatvan’da sis etkili oldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ve Rahva bölgesi yoğun sisin etkisi altında kaldı.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte trafikte dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. Sisli havanın özellikle Rahva bölgesinde daha yoğun hissedildiği ve trafiği yavaşlattığı gözlemlendi. İlçede hava şartlarına bağlı olarak ulaşımda aksama yaşanmaması için sürücüler dikkatli olmaya davet edildi.