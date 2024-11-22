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Tatvan’da trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 22.11.2024 17:06
  • Giriş: 22.11.2024 17:06
  • Güncelleme: 22.11.2024 17:07
Kaynak: İHA
Tatvan’da trafik kazası: 2 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Tatvan – Van kara yolunun Yediveren köyü mevkiinde meydana geldi. Ş.K. (23) yönetimindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Ş.K. ve yanında bulunan Ç.T. (21), hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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