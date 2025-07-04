Tatvan’da trafik kazası: 5 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tatvan-Van kara yolu üzerindeki Alacabük köyü mevkiinde meydana geldi. F.G. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyreden T.G. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.