Tatvan’da yağmur bulutları görsel şölen oluşturdu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yağış öncesi yağmur bulutları Kirkor Dağı üzerinde görsel şölen oluşturdu.

İlçe genelinde iki gündür etkili olan sağanak yağışlar aralıklarla devam ediyor. Aniden bastıran yağış sonrasında ise zaman zaman sis bulutları etkili oluyor. Bitlis-Tatvan arasında bulunan Benekli köyündeki Kirkor Dağı, yağmur sonrasında bulutlarla kaplandı. Kısa süre içinde yarıya kadar dev bir bulut kütlesiyle kaplanan dağ, görüntüsüyle görsel bir şölen sundu.