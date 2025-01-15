Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tatvan’da yaralı şahin yavrusu bulundu

Ajans Haberleri
  • 15.01.2025 08:49
  • Giriş: 15.01.2025 08:49
  • Güncelleme: 15.01.2025 08:49
Kaynak: İHA
Tatvan’da yaralı şahin yavrusu bulundu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından yaralı halde bulunan şahin yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tatvan’da devriye görevi sırasında polisler, yaralı bir şahin yavrusu fark etti.

Polis ekipleri tarafından koruma altına alınan yavru şahin, gerekli işlemlerin ardından Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne haber verilerek teslim edildi.

Teslim alınan yaralı şahin yavrusu, tedavisinin yapılması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Tedavi sürecinin ardından şahin yavrusunun yeniden doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.

BirGün'e Abone Ol