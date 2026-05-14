Tavşanlı'nın kömür madencileri iş bıraktı: İşletme yetkilisi önce saldırdı sonra "Şekerim düştü" dedi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde bulunan Egetaş Kömür İşletmesi'nde çalışan 350 işçinin ödenmeyen maaş farkları ve alacakları nedeniyle başlattığı eylem ikinci gününde sürüyor.

Madenciler, oksijen maskelerinin dahi yetersiz olduğunu, bir önceki toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının kullandırılmadığını ve ödenmeyen alacakları olduğu söyleyerek ilçede yürüdü. Nöbet, maden önünde devam ediyor.

Eylemlerinin ikinci günündeki madenciler, geçmişe dönük alacaklarını yasal yollardan alamadıkları için iş bıraktı.

İşçiler, verilen Oksijenli Ferdi Kurtarıcı (OFK) maskelerinin son kullanma tarihi geçtiği için kanunla korunan çalışmaktan kaçınma haklarına başvurdu.

İşçiler ayrıca, ambulans ve yeraltında sağlıkçı olmadığı, vardiyalarda iş sağlığı ve güvenliği personeli bulunmadığı, ilk yardım acil odasının bulunmadığı, yeraltına giden ve işçilerin kullandığı araçlarda sigorta ve fenni muayenenin olmadığını vurguladı.

İşçilerin iş bırakma eylemine başlamasının ardından işverenin personel kartlarının okuma sistemini kapattığı öğrenildi.

Tüm birimlerle birlikte 527 kişinin çalıştığı maden işletmesinde haklarını arayan madenciler, bir hafta önce yetkili T. Maden İş'ten istifa ederek Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) üye oldu. İşçiler eylemlerinin ilk gününde tüm geceyi işyerinin önünde geçirdi.

İŞLETMECİ MADENCİLERE SALDIRDI

İşyeri önünde eylemlerini sürdüren madencilere yönelik Egetaş Madencilik firması yetkilisi Turgut Köse'nin, yaptığı konuşmada eylem yapan madencilere ‘işlerini yapmayan vatan hainleri’ demesi gerginliğe neden oldu. GMİS adına Avukat Emre Öztürk ve Kütahya temsilcisi İbrahim Karakaya, yaşanan olayın ardından firma yetkilisi Turgut Köse ile görüştü.

Görüşmenin ardından işçilere açıklama yapan avukat Öztürk, "Soma'da 301 madencinin yitirildiği günün yıldönümünde bu sözler kabul edilemez. Bunun ceza boyutunda bir sorumluluğu olduğu gibi bu lafın bugün edilmesi iki kat, üç kat, beş kat ağır olduğunu kendisine ilettik. Stresten kaynaklı, tansiyon ve şekerden kaynaklandığını istemeden bu cümlenin ağzından çıktığını söyledi. Burada herkes ekmek derdinde. Herkes hakkını istiyor. Ekstra bana torpil geç derdinde değil hiç kimse. Bunu anlattık yukarıda. Görüşmelerimiz özeti budur. Yaşanan sıkıntıları ilettik. Herkes alın terleriyle emek sarf ediyor diye ayrıntılarıyla anlattık” dedi.

PATRON MÜZAKEREYE YANAŞMADI

Yaşanan olayların ardından Kütahya’ya giden GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da gece saatlerinde işçilere konuşma yaptı.

Sendika olarak durumu yakından takip ettiklerini ifade eden Mutlu, “6331 Sayılı Kanunu, ani kazalara sebep olabilecek eksiklikler tespit ederse işçi hiçbir yere bildirmeden güvenli bölgeye çıkıp çalışmaktan kaçınma hakkını kullanır diyor. Siz de işe geldiniz ama çalışmaktan kaçınma hakkını kullandınız. İşveren işçi işe geldiği sürece tüm hakkedişlerini vermek zorundadır. İşveren gerekli yerlere başvurur. Bu eksiklikler yoktur diye tutanak tutulursa işçi işine geri döner veya işveren sizlerin tüm hak edişlerini vererek sizlerle yollarını ayırabilir. Yasanın hem işverene hem işçiye sağlamış olduğu haklar açık. Şu ana kadar bir anlaşma sağlanamadı. Yetkili sendika Türkiye Maden İş olmasına rağmen burada sorunun çözümü yönünden gerekli görevini yerine getirmediği için sizler de bizim sendikamıza üye olduğunuz için üyemiz olan 350 işçinin ve işverenin talebi üzerine buraya arabulucu olarak geldik. Şu an bir çözüme ulaşamadık” dedi.

İşçiler, maden ocağı önünde eylemlerine devam ediyor.