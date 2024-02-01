Tavşanlı’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Kaza, Çukurköy Mahallesi Şaban Dede Kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, kavşağa girmeye çalışan bir otomobil ile şehir içinde seyir halinde olan bir başka otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Bu kazayı fark edemeyen üçüncü bir otomobil, önceki kazaya karışan araçlara çarpıp yol kenarındaki bankete çıkarak durabildi.

Kazada, şans eseri yaralanan olmazken, kazaya karışan araçlarda ağır hasar oluştu.