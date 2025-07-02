Tavşanlı’da 8 gölete binlerce yavru sazan bırakıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 8 farklı gölete binlerce yavru sazan balığı bırakıldı.

Gerçekleştirilen çalışma ile hem doğal su kaynaklarının korunması hem de sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi hedefleniyor. Balıklandırma çalışmaları; Kışlademirli, Doğanlar, Uluçam, Kayı, Şenlik, Gümüşgölcük, Karacakaş ve Kozluca köylerindeki göletlerde gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Gökçe, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Yüksel ile köy muhtarları katıldı.

Törende yapılan açıklamada, projenin çevresel sürdürülebilirlik açısından önemine dikkat çekilerek, "Bu çalışma, doğal kaynakların korunması ve balık popülasyonunun artırılması adına atılmış önemli bir adımdır. Katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederiz" denildi.